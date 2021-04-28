"Авангард" впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

В финальной серии омский клуб четыре раза одолел ЦСКА

Завершился розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги - в шестом матче финала омский "Авангард" выиграл у московского ЦСКА со счетом 1:0 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Проходила встреча в подмосковной Балашихе, там омский клуб проводит домашние встречи, пока стадион в Омске реконструируют. Автором единственной шайбы на 20-й минуте стал Сергей Толчинский. Итоговый счет в финальной серии 4-2.

Прежде "Авангард" дважды выходил в финал КХЛ (в 2012 и в 2019 годах), но завоевать трофей ему до сегодняшнего дня не удавалось.

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