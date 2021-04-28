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Россия и Мексика будут совместно отслеживать мутации COVID-19

21:56
  • среда
  • 28 апреля 2021

Также страны запускают научный диалог для обмена информацией о вакцинах

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил по итогам своего визита в Россию, что страны решили обмениваться информацией о циркулирующих вариантах коронавируса SARS-CoV-2.
Кремль опроверг информацию о третьей волне коронавируса в России

"Вирус очень быстро мутирует, и обмен информацией о секвенировании этих вариантов имеет решающее значение для обеих стран", - приводит слова главы мексиканского МИД РИА "Новости".

Для этой цели, уточнил Эбрард, оформят соглашение или меморандум о взаимопонимании. Также министр сообщил, что Москва и Мехико запускают научный диалог для обмена информацией о разработке вакцин, Мексика представит четыре проекта.

В марте стало известно, что в Мексике изъяли поддельную партию вакцины от коронавирусной инфекции, у которой дизайн и упаковка имитировали разработанный в центре имени Гамалеи препарат "Спутник V". Москва выразила Мехико благодарность.

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