Судан заморозил соглашение с Россией о базе на Красном море

По какой причине - пока неясно

Как сообщило в среду агентство Bloomberg, власти Судана временно остановили действие соглашения с Россией о создании на Красном море морской базы.

В материале уточняется при этом, что приостанавливается и "любое новое размещения российских военных" в одном из заливов.

"Я думаю, что без американцев здесь не обошлось", - так в беседе с "Интерфаксом" прокомментировал ситуацию бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

Он подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в расширении российского военно-морского присутствия.

Соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на Красном море было подписано в декабре 2020 года.

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