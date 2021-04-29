Достоевский - за 5 минут: Карамазовы и Раскольников стали героями комиксов

Произведения великого писателя доносят до читателей разными способами

Достоевским навеяло. И такое, что сразу и не узнаешь Федора Михайловича в современном прочтении. Классику в массы! Малочитающей публике, которая не справляется с большим количеством букв и страниц, представлены комиксы по произведениям Достоевского.

Если вы схватились за голову, не спешите осуждать авторов в отсутствии культурной жилки и покушениях на славу великой русской литературы. Осилить "Преступление и наказание" или "Братьев Карамазовых" с одной попытки не всем под силу. Веселые картинки на подмогу. Сюжет понятный, ключевые фразы нетрудно запомнить. За рубежами нашей родины желающим прикоснуться к русской классике давно предлагают комиксы – одолеть "Войну и мир" в картинках можно за 10 минут, знакомство с Достоевским уложиться в пять.

Говорят, самая читающая когда-то страна ныне погрязла в компьютерных играх и пошлых сериалах, и ничего сложнее комиксов современный гражданин понять не в состоянии. Тут самое время поставить подобным измышлениям жирную запятую. Федор Михайлович, известный своим талантом заглядывать в бездну человеческой души, возможно, и представить себе не мог, какие страсти разгораются в 21 столетии в академической тишине библиотек. На днях в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге два посетителя настолько разошлись во взглядах на прочитанное, что бросились в рукопашную. Прямо в читальном зале.

Это на улице была бы банальная драка, а в читальном зале: интеллектуальное противостояние двух культурных субъектов. Пресс-служба библиотеки сделала реконструкцию событий с комментариями. Утверждают, что пресечь культурный конфликт смогли только бойцы вневедомственной охраны.

После такого десять раз подумаешь, прежде чем пойти в читальный зал. Дикость, скажете? А вот у них на Западе такое - в порядке вещей. Свободу читать, что хочется и как хочется, и отстаивать свое мнение даже посреди национальной библиотеки, не стесняясь в формах самовыражения – такую свободу мы ни на что не променяем.

И взяв в руки комикс и не узнав сходу Достоевского, не смущайтесь. Случается, что в действительности все не так, как на самом деле.

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