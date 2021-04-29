Фактор внутренней жизни США: зачем Америка демонизирует Россию

Михаил Таратута прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона

Какое место в современной американской политике занимает взаимодействие с нашей страной? Как за последние 4 года изменилось отношение к Москве в Соединенных Штатах и Европе? И стоит ли ждать перемен в характере диалога России и Запада?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил журналист Михаил Таратута.

"Впервые в истории Россия стала фактором внутренней жизни Америки. Когда велась борьба с Трампом. И именно тогда создалась преувеличенная демонизация России. И это тянется до сих пор", - рассказал он.

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