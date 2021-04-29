В Индию прибыли два самолета с медицинским грузом из России

Гумпомощь собрали в экстренном порядке

В четверг в Индию прибыли два борта российского МЧС с гуманитарной помощью, которая направлена в страну по указу Владимира Путина. После телефонного разговора президента России и премьер министра Нарендры Моди груз был сформирован в экстренном порядке. Его собрали в несколько раз быстрее, чем обычно, сообщает "ТВ Центр".

В Нью-Дели доставили 22 тонны - это медицинские приборы и лекарства. В том числе оборудование для выработки кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких, медицинские мониторы и 200 тысяч упаковок препаратов для лечения коронавируса.

В Индии сейчас катастрофическая ситуация - каждый день выявляют свыше 350 тысяч заболевших - больше, чем где-либо в мире. По общему числу инфицированных, почти 18 миллионов, страна на втором после США месте.

Ранее сообщалось об обнаружении там особо опасного индийского штамма коронавируса.

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