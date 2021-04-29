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"Вмешательство" России и страшная пандемия: Байден обратился к Конгрессу

08:27
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Президент США говорил о внешней и внутренней политике

Президент США подвел итоги 100 дней своего пребывания в Белом доме.  Джо Байден по традиции обратился с программной речью к Конгрессу, передает "ТВ Центр".

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Американский лидер не преминул напомнить, что не имеет ничего общего с прежним хозяином Овального кабинета и уже отменил десятки указов Дональда Трампа. В частности, он вернул страну в Парижское соглашение по климату, договорился до истечения срока продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях с Москвой.

Тем не менее, Байден не собирается прекращать противостояние с Китаем. Его заявления об изменении отношения к иранской ядерной программе пока так и остаются декларацией. В своей речи ничего нового он не сказал и о России.

"Я ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы и не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия. Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес. При этом у нас есть общие интересы. Москва и Вашингтон могут сотрудничать", - заявил Байден.

Между тем, сенаторы от обеих партий высказались за проведение встречи Байдена с Владимиром Путиным. Но выступили против перезагрузки отношений. Хотя Москва на фоне заявлений Вашингтона о новых санкциях пока официально не ответила на предложение о двустороннем саммите.

Выступая перед Конгрессом, Байден немало говорил о внутренней политике и о негативном наследии Дональда Трампа, который, похоже, стал для нынешнего американского лидера источником зла и угрозы демократии

"100 дней прошло с тех пор, как я принял присягу и унаследовал страну, находящуюся в кризисе. Это самая страшная пандемия за столетие. Худший экономический кризис со времён Великой депрессии. Теперь - спустя всего 100 дней - я могу отчитаться перед страной: Америка снова на ходу, превращая опасности в перспективы, кризис - в возможности, а поражения - в преимущества", - отметил Байден.

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