Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" затопили в Тихом океане

Корабль провел в космосе 369 суток

Этой ночью был сведен с орбиты грузовой корабль "Прогресс МС-14". После отстыковки от станции он в течение суток находился в автономном полете, передает "ТВ Центр".

За это время специалисты Роскосмоса протестировали новую систему ориентации при затоплении. В 3 часа по московскому времени был включён маршевый двигатель на торможение и "Прогресс" вошел в верхние слои атмосферы. Несгоревшие фрагменты упали в несудоходной части Тихого океана на "кладбище космических кораблей".

Российский грузовик установил рекорд по длительности пребывания на МКС, с его помощью проведено 10 коррекций орбиты станции, две из них внеплановые - для уклонения от космического мусора.

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