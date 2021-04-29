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Раскрыта опасность погашения кредитов через банкомат

08:52
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Это может привести к неприятным последствиям

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов не советует оплачивать кредиты через банкоматы. По его словам, такой платёж лучше подтверждать максимальным количеством документов.

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Ферапонтов отметил, что ошибки при оплате кредитов через банкомат встречаются крайне редко, однако все равно случаются. Чтобы в случае задержки поступления денежных средств у банка не возникало лишних вопросов, всегда стоит иметь при себе подтверждение перевода, которые не всегда можно получить в банкомате, считает эксперт.

Также он напомнил, что порой мошенники устанавливают на банкоматах специальные устройства, при помощи которых можно узнать личные данные жертвы.

"В случае оплаты через банкомат стоит обратить внимание на наличие мошеннических устройств. Это могут быть накладки на клавиатуру, установленные преступниками камеры, считыватели-копировальные устройства для карт. Процедура зачисления средств через банкомат обычно занимает несколько минут, но ошибки в "технике" могут возникать, ведь нет на 100% надежных систем и устройств", - рассказал Ферапонтов.

Он добавила, что при погашении кредитов через банкомат может взиматься комиссия, из-за чего поступившая в банк-заемщик сумма изменится. В этом случае важно проверять данные платежа заранее и не забывать о подтверждающем чеке, передает агентство "Прайм".

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