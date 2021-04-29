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Байден пригрозил России последствиями

08:39
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Президент США выступил с первым обращением к конгрессу

США и Россия могут сотрудничать, несмотря на острые разногласия. Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой – но обещает серьезные последствия за ее "недружественные шаги". Американский президент Джо Байден выступил с первым обращением к сенату и палате представителей конгресса.
Стала известна одна из тем возможного саммита Путина и Байдена

"Что касается России. Знаю, что некоторых из вас это тревожит. Но я очень ясно дал понять Путину, что мы не стремимся к эскалации. Тем не менее их действия будет иметь последствия, если окажется, что они действительно предпринимались", - заявил Байден.

Туту же американский лидер добавил, что такие действия предпринимались, и он "отреагировал прямолинейным и пропорциональным образом на вмешательство России в выборы и кибератаки на правительство и бизнес".

Выступление президента США - традиционное послание "О положении страны", с которым американские лидеры обращаются к Конгрессу в начале года. Однако Байден решил приурочить его к 100 дням своей работы на посту главы государства. Текст публикует сайт Белого дома.

После всех угроз в адрес Москвы Байден подчеркнул, что Россия и США, невзирая на все противоречия, могут работать вместе. Американский лидер привел в пример продление договора по ядерным вооружениям (СНВ-3). Такое же сотрудничество ожидается в борьбе с изменением климата.

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