Сколько пасхальных яиц можно съесть без вреда для здоровья

Во всем важна умеренность

Пасха – не повод забывать об умеренности и объедаться, в честь праздника можно позволить себе съесть всего 2-3 яйца, считает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Эксперт отметила, что именно такое количество будет безопасным для здоровья. При этом за всю Пасхальную неделю лучше не съедать больше четырех яиц.

"Во всех международных рекомендациях по питанию яйца являются необходимой частью здорового рациона. На сегодняшний день исследования показали, что употребление 1-2 яиц в день не влияет на увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, рекомендуется употреблять не более 4 яиц в неделю", - заявила Провоторова.

Она подчеркнула, что в случае регулярного злоупотребления этими продуктами может быть избыток калорий. Не стоит переедать и тем, у кого есть аллергия на желток или белок, людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы.

Специалист добавила, что яйца являются одним из самых полезных продуктов, в одном яйце содержится 7 граммов белка, 5 граммов жира, витамины А, Е, D, холин, лецитин и другие микроэлементы, передает РИА Новости.

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