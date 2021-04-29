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Китай отправил на орбиту первый модуль космической станции

09:07
  • четверг
  • 29 апреля 2021

С успешным запуском ученых поздравил председатель КНР Си Цзиньпин

Базовый модуль "Тяньхэ" национальной космической станции Китая выведен на орбиту. С успехом всех участников запуска поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.
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"Успешный запуск базового модуля "Тяньхэ" означает, что строительство национальной космической станции вступило в стадию реализации, что закладывает прочную основу для выполнения последующих задач", - сказано в поздравительной телеграмме.

Тяжелая ракеты-носитель "Чанчжэн-5Б" с базовым модулем "Тяньхэ" национальной космической станции КНР стартовала с космодрома Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань. Запуск произвели в 11:23 по местному времени (06:23 мск), примерно через 8 минут полета модуль вышел на заданную орбиту.

Китай планирует запустить к модулю "Тяньхэ" грузовой корабль "Тяньчжоу-2". Вслед за ним отправится  пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайкунавтами, после его стыковки с "Тяньхэ" станция станет обитаемой. Монтаж всех узлов станции потребует около года и предусматривает по меньшей мере 11 запусков, передает ТАСС.

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