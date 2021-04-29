В четверг москвичей ждет потепление и небольшие дожди

Погода близка к климатической норме

В четверг, 29 апреля, в Москве ожидается небольшое потепление. Однако отдохнуть от осадков москвичам не придется – ближе к вечеру в столице пройдут небольшие дожди.

"Большую часть четверга синоптическая ситуация обусловится северо-западной периферией антициклона, центр которого обоснуется над Нижним Поволжьем, благодаря чему москвичей ждет относительно погожий денек с усилением дневного прогрева воздуха почти до своей климатической нормы. Лишь поздним вечером, с приближением теплого атмосферного фронта, небо нахмурится и кое-где брызнут небольшие дожди", - рассказал синоптик Евгений Тишковец.

Температура воздуха днем поднимется до 11-13 градусов в Москве и до 9-14 градусов в Московской области. При этом в столице будет облачно, в вечерние часы возможны кратковременные дожди. Ветер будет западным и юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление слегка превысит норму и составит 750 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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