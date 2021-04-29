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Сергунина: В Москве стартовал онлайн-проект для помощи в открытии бизнеса по франшизе

09:24
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Проект сделает процесс открытия собственного дела еще проще

В Москве запущен онлайн-проект "Гайд по открытию - франшиза". Он поможет предпринимателям начать бизнес по франшизе, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Франшиза - популярный у московских предпринимателей формат работы с уже готовой бизнес-моделью. Новый проект поможет разобраться с распространенными вопросами и сделает процесс открытия собственного дела еще проще. На одном ресурсе собраны все необходимые сервисы и полезная информация", - сказала Сергунина.

В первом блоке предприниматели могут выбрать франшизу из каталога и подать онлайн-заявку на покупку. Следующий блок позволяет выбрать подходящее помещение. Третий блок представляет собой бесплатный образовательный видеокурс для начинающих франчайзи "Школа франчайзинга". В четвертом собраны полезные услуги и сервисы. В последнем блоке размещена информация о получении субсидии для франчайзи от правительства Москвы.

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