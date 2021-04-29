Индия обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

В страну доставили гумпомощь из России

В Индии приземлился второй самолёт МЧС России с гуманитарным грузом. Медицинское оборудование, аппараты ИВЛ и лекарства от коронавируса были направлены в Нью-Дели по поручению Владимира Путина. Новый штамм инфекции стремительно распространяется по стране и уже вышел за её пределы.

Около шести часов полета и транспортный Ил-76 МЧС России приземляется в аэропорту Нью-Дели. Лайнер встречают представители индийского Минздрава. Разгрузка начинается незамедлительно.

На борту - оборудование для производства кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких, медицинские мониторы, лекарства для лечения коронавируса. Вслед за первым, вскоре садится и второй борт. Общий объем гуманитарного груза - 22 тонны. Помощь дружественной стране направлена по указанию Владимира Путина.

"Российская Федерация приняла решение направить в Индию гуманитарную помощь в духе особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими двумя странами, а также в контексте нашего сотрудничества по борьбе с COVID-19", - отметил посол России в Индии Николай Кудашев.

Уже неделю рост числа заболевших Ковид-19 в Индии является самым высоким в мире. Сегодня очередной антирекорд - свыше 380 тысяч случаев. А общее число инфицированных превысило 18 миллионов человек. Премьер-министр Нарендра Моди назвал это "коронавирусным штормом". Медицинская система страны не справляется. Госпитали переполнены. Помощь людям приходится отказывать прямо в их личных автомобилях или вовсе на улице. Остро не хватает кислорода, даже при том, что правительство запретило его использование в немедицинских целях. Но все равно в стране уже образовался черный рынок.

Скорость распространения Ковид-19 в Индии обусловлена неготовностью системы здравоохранения к таким испытаниям. В стране циркулирует новый штамм коронавируса с уже тройной мутацией. Он чрезвычайно легко передается от человека к человеку. Кроме того, ВОЗ выявила его способность к нейтрализации антител.

При этом в российском Центре имени Гамалеи отметили, что вакцина "Спутник V" эффективна и против индийского штамма, так как двукратная прививка дает высокий титр иммуноглобулинов. В телефонном разговоре с Владимиром Путиным премьер-министр Индии поблагодарил Россию за экстренную помощь. Кроме того, лидеры приветствовали регистрацию в Индии вакцины "Спутник V" - ее выпуск должен начаться уже в мае. А через год планируется производить 50 миллионов доз ежемесячно.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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