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Деревня под Красноярском оказалась заблокирована из-за паводка

11:47
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Сложная ситуация также в Нижегородской области

Размыты мосты и дороги, подтоплены сотни приусадебных участков. Свыше 20 российских регионов ликвидируют последствия весенних паводков. В зоне бедствия Юг, Поволжье, Сибирь - и не только. Сложная обстановка в Красноярском крае. Один из населённых пунктов оказался отрезанным от сообщения.
В Подмосковье сложилась критическая паводковая ситуация

Затопленные дороги и разрушенные мосты – сейчас главная проблема для жителей Сибири. Стремительное таяние снега. Переполненные реки. И как итог - вода на приусадебных участках и даже в подвалах домов, заблокированное движение транспорта. Некоторые на свой страх и риск пытаются самостоятельно преодолеть размытые участки.

Деревня Карлык в Красноярском крае сейчас в эпицентре паводка. Населённый пункт оказался отрезанным от сообщения, и вода с каждым днём только прибывает.

Похожая ситуация в Нижегородской области. Сразу в нескольких районах затоплены дачные участки, пешеходные переправы и низководные мосты. Спасатели ежедневно следят за ситуацией с воздуха. Пик паводка уже позади, заявляют в МЧС.

Региональные спасатели предупреждают - сейчас время так называемого ледохода, когда огромные глыбы подтаявшего льда несёт течением. Иногда их выбрасывает на берег. Это особенно опасно на реках в Сибири. Поэтому в МЧС рыбакам советуют отложить любимое занятие и дождаться момента, когда снег полностью сойдёт.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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