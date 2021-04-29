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Мексика готова выпускать 90 миллионов доз "Спутника V" в год

09:36
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Российскую вакцину одобрили в стране 2 февраля

В Мексике оценили потенциальный объем производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как заявили в мексиканской лаборатории биологических агентов и реактивов Birmex, они готовы разливать и упаковывать 90 миллионов доз препарата в год.
Мексика одобрила использование российской вакцины от COVID-19

"В стране начнется массовая упаковка вакцины "Спутник V", которой, по нашим оценкам, будет производиться около 90 миллионов доз в год", - говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Российскую вакцину "Спутник V" одобрили к применению в Мексике 2 февраля. Первая партия препарата была поставлена 22 февраля.

Компания Birmex ведет подготовительные работы и монтаж новой производственной линии. Она размещается на объектах Национального института вирусологии и Национального института гигиены Мексики. Birmex, с вводом линии в эксплуатацию, рассчитывает не только покрыть потребность внутреннего рынка, но и выйти на международный рынок в роли поставщика препаратов, передает РИА Новости.

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