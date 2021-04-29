Байден споткнулся на слове "эскалация" во время выступления

Президент США подвел итоги 100 дней своего пребывания в Белом доме

Полупустой зал и лотерея за право присутствовать - вот так пандемия повлияла на первое выступление Джо Байдена перед обеими палатами Конгресса. Эту речь сенаторы ждали давно - и наконец услышали, как Америка, со слов президента, намерена вставать на ноги. И даже здесь не обошлось без упоминания России - как всегда, весьма неоднозначного.

В зале конгресса Джо Байдена встречали аплодисментами, пусть и не слишком громкими. Из-за ковидных ограничений присутствующих - всего 200 человек. На трибуне президента приветствуют спикер и вице-президент. Обе - женщины, впервые в истории США. Эту речь в Конгрессе ждали давно - сразу после вступления Байдена в должность. Однако демократ предпочёл делиться не планами, а итогами - за первые 100 дней президентства. Особое внимание, разумеется, к российской теме.

"Действия России будут иметь последствия, если окажется, что они действительно предпринимались. Поэтому я отреагировал прямолинейным и пропорциональным образом на вмешательство Москвы в наши выборы и кибератаки на наши правительство и бизнес", - заявил Байден.

Штаты отреагировали две недели назад - введением очередных санкций и высылкой наших дипломатов. Однако президент напомнил, что точки соприкосновения интересов все же есть: администрация Байдена сумела договориться с Кремлём о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Хотя договороспособность нового президента многие ставят под вопрос, хотя бы из-за многочисленных оговорок в речи. Без которых не обошлось и на этот раз. Глава США несколько раз "споткнулся" на слове "эскалация".

Из тех же исключительно "добрых" побуждений США будут наращивать военное присутствие у берегов Китая, так же, как это уже происходит в Европе с НАТО. По словам Байдена, основная цель Вашингтона не разжечь, а предотвратить конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

А заодно ещё в нескольких странах мира, где остаются американские военные. Йемен, Сомали, Сирия - всё это, по мнению главы США, очаги террористической угрозы. Однако главную опасность для страны представляют вовсе не они. Белый расизм и бесконтрольная продажа оружия - настоящий бич современной демократии.

"Мы должны собраться вместе. Восстановить доверие между правоохранительными органами и людьми, которым они служат. Искоренить системный расизм в нашей системе уголовного правосудия. И провести полицейскую реформу. Давайте сделаем это в следующем месяце, к первой годовщине смерти Джорджа Флойда", - отметил Байден.

Америка, которая ещё недавно обещала стать великой, теперь только "встает на ноги". Таков главный девиз выступления Байдена в Конгрессе. Его речь впечатлила далеко не всех. Больше часа, пока длился доклад, Тед Круз боролся со сном. А Тим Скотт - единственный темнокожий член Сената от республиканцев заявил, что тема расизма - не более чем инструмент в руках нечистоплотных политиков.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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