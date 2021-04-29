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Во Франции разгорелся громкий скандал из-за письма генералов Макрону

11:50
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Военные предупредили президента об угрозе развала страны

Несколько тысяч французских военных, в том числе 20 генералов в отставке, предстанут перед судом за обращение к президенту Макрону. В опубликованном на днях открытом письме главу государства они предупредили об опасности межрасовой войны, которая может привести к разрушению страны.
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По словам военных, исламисты активно устанавливают свои порядки в ряде регионов республики. Обращение уже поддержала глава "Национального фронта" Марин Ле Пен, отмечает "ТВ Центр".

Однако в штабе Вооружённых сил авторов письма обвинили в подстрекательстве. Все они предстанут перед Высшим советом обороны, действующих военных отстранят от службы.

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