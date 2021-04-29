По Киеву прошли участники марша в честь дивизии СС "Галичина"

Полиция оставила это без внимания

Украинские власти оставили без внимания марш радикалов по случаю очередной годовщины создания дивизии СС "Галичина". Накануне прямо в центре Киева националисты вышли воспеть тех, кого во всём мире считают преступниками. Полицию не смутили ни нарушения ковидных ограничений, ни откровенно нацистские выпады, отмечает "ТВ Центр".

В годы Великой отечественной войны подразделение "Галичина" участвовало в массовых убийствах мирных жителей, но в Киеве об этом, похоже, забыли. В отличие от Германии, посол ФРГ предостерегла радикалов от стремления ассоциировать себя с нацистами и напомнила об их тяжких преступлениях.

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