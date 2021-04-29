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"Единая Россия" готовится к праймериз

11:52
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Срок подачи документов продлен

Больше четырёх тысяч претендентов. "Единая Россия" готовится к предварительному голосованию по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму, передает "ТВ Центр".

Оно состоится в конце следующего месяца. Почти половина из поступивших заявок - от действующих депутатов. Срок подачи документов продлили до середины мая из-за большого числа желающих принять участие в процедуре. Пока претенденты рассказывают о своих инициативах. Так, например, одна из тем - развитие российской медицины.

"Я хочу устранить те недостатки, которые есть в этой сфере. Это, прежде всего, касается низкой обеспеченности финансовой здравоохранения. Мой тезис - информация не в здравоохранении, а в финансах", - отметил академик РАН, президент национально-медицинского Центра имени Рогачёва Александр Румянцев.

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