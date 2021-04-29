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Центробанк заключил соглашение с Российским движением школьников

11:55
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Цель договора - повысить уровень финансовой грамотности

Финансовая грамотность - с юных лет. Центральный банк подписал соглашение о сотрудничестве с Российским движением школьников, передает "ТВ Центр".

Договор заключили во время прямого эфира, посвященного умению распоряжаться деньгами. Главная цель программы - повысить уровень знаний учащихся в этой теме, а также изменить их отношение к материальным ценностям.

В ходе встречи эксперт рассказал, как заработать и приумножить собственные средства и ответил на все вопросы участников.

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