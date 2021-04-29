15 тонн в год: как выращивают осетров на ферме в Ленобласти

Используются современные технологии

Царская рыба - из северной столицы. На одной из частных ферм в Ленинградской области удалось вырастить 15 тонн осетра - всего за один год. И это только начало. Внимание и забота о каждой особи позволяют получить рыбу высшего качества, а внедрение современных технологий - увеличить масштабы производства.

Этих огромных взрослых осетров называют здесь "наши первенцы". Они живут со дня основания фермы. 50-летний Станислав - единственный ее работник. Его обязанности — следить за датчиками, температурой воды и кормить рыбу.

Осетровую ферму буквально в чистом поле задумали построить четыре друга детства. Несколько лет назад на общие сбережения - около 10 миллионов рублей - приобрели участок за городом. Подключили электричество, выкопали колодец. Купили стройматериалы.

"Все, что находится на этой ферме, мы делали своими руками, чтобы сэкономить. Берется листовой полипропилен, экструдер, прямые руки — и делается такая красота. Бассейн. Ничего сложного нет", - рассказал Сергей Тихановский.

Однако технологии производства используются самые передовые - например, распространенный в Европе принцип замкнутого водоснабжения. Это когда вода циркулирует в системе, обновляясь лишь на 5 процентов в сутки.

Гранулы, похожие на макароны - домики для бактерий, Микроорганизмы, которые живут на них, питаются продуктами жизнедеятельности рыбы. Здесь вода отстаивается, очищается - и снова поступает в бассейны с осетром.

Замкнутая система значительно экономит потребление электричества для насосов и нагрева воды до нужной температуры. И, судя по всему, такие условия идеально подходят самой рыбе — ей комфортно, как огурцам в теплице, шутят рыбоводы. Осетров на этой ферме начали выращивать из икринок. Мальков пересаживали в соседние бассейны. Первая рыба, готовая к продаже, подросла в 2017-м.

Начинающие рыбоводы - им немного за 30 - подали заявку на грант от правительства региона на развитие крестьянского фермерского хозяйства и выиграли полтора миллиона рублей. А теперь получают субсидии на рыбий корм. Кстати, расход корма в таких условиях содержания намного меньше. Гранулы, которые рыба не успевает подхватить на плаву, не тонут в иле, как в обычных озерных или речных садках, а остаются на дне бассейна и хорошо заметны.

В этом году на ферме вырастили 15 тонн осетра. В следующем замахиваются на 40, а в будущем и на 100! Причем, это будут не только осетры, но и форель, и лосось, и раки. По соседству с первым ангаром уже строятся следующие. Рыбоводы верят в успех своего предприятия: ведь чего-чего, а рыбы в России мало не бывает. По данным Росрыболовства, один человек в среднем съедает ее 21 кг в год. Производство не успевает за потреблением.

Молодые бизнесмены с удовольствием делятся своим опытом со всеми желающими. Конкурентов не боятся, говорят: период международных экономических санкций создал так называемый эффект "низкой базы", когда спрос на продукцию значительно превышает предложение. Это может сделать такой бизнес доступным даже для новичков. Были бы только желание, смелость начать и вера в свои силы.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Ленинградская область.

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