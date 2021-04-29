20 лет вместе: как развивались отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон

За эти годы пара столкнулась с многими испытаниями

2021 год стал знаковым для британской королевской семьи. Королеву и ее родственников потрясла смерть принца Филиппа, а Меган Маркл и принц Гарри разоткровенничались с Опрой Уинфри и обвинили родственников в расизме. Но есть и хорошие события: Елизавета II отметила свое 95-летие. Также в этом году Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют десятилетие со дня свадьбы и двадцатилетний юбилей с начала отношений. "ТВ Центр" решил напомнить, как развивались отношения Кейт и Уильяма.

Знакомство Кейт и Уильяма произошло 20 лет назад – в 2001 году – когда они оба поступили в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии. Ходят слухи, что встреча молодых людей была вовсе не случайной, ведь юная Кейт с подростковых лет грезила мечтами о старшем внуке королевы. Миддлтон быстро влилась в компанию принца и подружилась с Уильямом, но ни о какой романтике речи не шло – юный наследник престола общался с Кейт исключительно как с подругой, а внимание уделял другим девушкам.

Все изменилось во время благотворительного студенческого показа мод. Миддлтон решилась на смелый шаг и вышла на подиум в черном белье, поверх которого было надето черное прозрачное платье. Согласно официальной версии, именно тогда Уильям и обратил на нее внимание. За показом последовала вечеринка, после которой принц вызвался проводить звезду вечера до комнаты и даже попытался ее поцеловать, но Кейт не позволила ему это сделать.

Вскоре после этого молодые люди начали встречаться, а спустя несколько месяцев переехали в частный дом, который снимали вместе с двумя друзьями. При этом Уильям заверял, что не имеет постоянной спутницы и всячески скрывал отношения с девушкой. Официальный статус их роман получил после того, как Кейт стала одной из немногих приглашенных в Виндзорский замок на празднование совершеннолетия Уильяма. После этого принц стал часто появляться с возлюбленной на публике, и многим казалось, что дело близится к свадьбе.

Но в 2004 году, сразу после окончания университета, Уильям и Кейт решили сделать перерыв в отношениях. Лето они провели порознь, однако спустя несколько месяцев счастливую пару заметили на горнолыжном курорте. С этого дня началась "охота на Кейт" - папарацци не давали прохода молодой красавице, из-за чего Уильям даже был вынужден приставить к ней охрану.

Отношения вновь не выдержали накала страстей – в 2007 году Уильям в телефонном разговоре объявил Кейт, что не видит их совместного будущего. Но и это расставание не стало окончательным. Спустя недолгое время влюбленные снова были вместе. К тому моменту журналисты уже прозвали Миддлтон "ждущей Кейти" за то, что на протяжении многих лет принц всячески увиливал от свадьбы с ней.

Но ждать девушке оставалось недолго. В 2010 году молодые люди официально объявили о своей помолвке. Поговаривают, что этому поспособствовала бабушка принца Уильяма королева Елизавета II. Она велела внуку побыстрее определиться с выбором невесты, и, конечно же, он выбрал Кейт Миддлтон. Принц подарил возлюбленной кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое когда-то принадлежало его матери, принцессе Диане. Пара обручилась в Кении 20 октября.

Свадьбу сыграли 29 апреля 2011 года. Церемонию сразу же нарекли "свадьбой века". За торжеством следили около двух миллиардов человек по всему миру, а в Вестминстерское аббатство было приглашено почти две тысячи гостей, среди которых были родственники жениха и невесты, сослуживцы принца Уильяма, члены монарших семей со всего мира, главы различных государств и британские знаменитости. Всего на свадьбу потратили порядка 50 миллионов фунтов стерлингов. Большую часть расходов оплатили семьи жениха и невесты, и лишь часть средств была выделена из государственного бюджета.

Не обошлось на свадьбе без казусов. Невеста так переволновалась, что забыла сделать реверанс, проходя мимо королевы, чем привела Елизавету II в ярость. Однако далеко не все заметили промах Кейт – внимание многих было приковано не к будущей супруге принца, а к ее младшей сестре Пиппе. Девушка шла за невестой и поправляла шлейф платья, тогда как ее собственное платье подчеркивало весьма пикантные детали фигуры подружки невесты. "Отличился" и принц Уильям, который попросил принца Гарри стать его свидетелем - по традиции члены королевской семьи могут пользоваться лишь услугами помощников. Но вскоре все свадебные неудачи были забыты, и молодожены с головой погрузились в семейную жизнь.

Спокойствие было недолгим. Уже в 2012 году мир облетели снимки обнаженной супруги принца, отдыхающей на южном побережье Франции в частном доме друга семьи. Папарацци засняли леди Кейт топлес, после чего скандальные кадры появились на страницах таблоидов и вызвали настоящий международный скандал. Представители королевской семьи через суд обязали издания избавиться от компрометирующих материалов и выплатить штраф.

В том же 2012 году стало известно о том, что герцогиня Кембриджская ожидает первенца. Беременность проходила тяжело, из-за чего Кейт периодически приходилось отменять некоторые официальные мероприятия. Но самым неприятным моментом оказался с виду невинный розыгрыш, который устроили австралийские журналисты. Они в прямом эфире радиошоу позвонили в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII, когда там находилась Кейт, представились королевой и потребовали у медсестры позвать герцогиню к телефону. На следующее утро имя медсестры Джасинты Салданьи появилось в газетах по всему миру. О шутке скоро забыли все, кроме самой Салданьи. 7 декабря 2012 года она совершила самоубийство в общежитии для медсестер в больнице, где проходила лечение герцогиня Кембриджская. Это стало ударом как для представителей медучреждения и родственников погибшей, так и для членов королевской семьи.

Летом 2013 года у Кейт и Уильяма родился сын Джордж. Рождение ребенка отметили 62-я залпами салюта из крепости Тауэр, фейерверк был выполнен в цветах национального флага: белый, красный и синий. Спустя три месяца после рождения мальчика крестили в Королевской капелле Сент-Джеймсского дворца.

В 2014 году Кейт и Уильям сообщили о второй беременности. Маленькая Шарлотта родилась в 2015 году. И в этом же году в прессе появились слухи о том, что у принца появился еще один ребенок – вне брака. Оказалось, что годом ранее Уильям случайно встретился в Мадриде со своей бывшей возлюбленной Джессикой Крейг, а затем отправился с ней на охоту. Спустя несколько месяцев девушка вышла замуж, находясь в положении, что и вызвало пересуды. Однако Кейт поверила мужу, а не сплетникам, и не стала устраивать публичные скандалы.

Следующее испытание судьба устроила семье в 2017 году, когда принц Уильям решил отдохнуть на горнолыжном курорте без жены и детей. Зато, как оказалось, в компании молодых моделей, одна из которых оказывала ему недвусмысленные знаки внимания. Фотографии принца в компании полуобнаженных обольстительниц просочились в СМИ и люди вновь заговорили о возможных изменах Уильяма. Кейт опять встала на сторону мужа.

В 2018 году Миддлтон родила третьего ребенка – принца Луи. И тут же стала объектом критики. Мамы по всему миру обвинили герцогиню Кембриджскую в том, что она слишком хорошо выглядит после родов – якобы тем самым Кейт пропагандирует нереалистичный образ матери. Супруга принца прислушалась к критике и вскоре начала заниматься проблемами детства, раннего развития ребенка и женского восстановления после родов.

Очередные слухи об изменах Уильяма появились в 2019 году – тогда ему приписали роман с близкой подругой жены Роуз Ханбери, которая была соседкой именитой четы. Якобы принц слишком часто наведывался к ней в гости без супруги и детей. На этот раз Кейт терпеть оскорбления не стала, прекратила всякое общение с подругой и запретила мужу появляться в доме соседки.

Не менее серьезным испытанием для Кейт и Уильяма стало интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали американской журналистке Опре Уинфри. Разногласия между парами начались еще в 2017 году – когда Меган стала вхожа в королевскую семью. Апогея они достигли год спустя - пары официально разделили свои рабочие "офисы" и патронажи. А в начале 2020 года Гарри и Меган сложили с себя королевские обязанности, что только усилило существующий конфликт. Взять удар на себя пришлось принцу Уильяму – именно он вышел к прессе после оскорбительных высказываний герцога и герцогини Сассекских. Лед в отношениях между братьями тронулся совсем недавно и по весьма трагическому случаю – Уильям и Гарри смогли лично пообщаться лишь на похоронах своего дедушки принца Филиппа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram