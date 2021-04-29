Европарламент подготовил резолюцию об отключении России от SWIFT

Кроме того, ЕП требует остановить "Северный поток-2"

Проект резолюции с предложением отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT подготовили в Европарламенте. Авторы документа, кроме того, требуют остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" и отказаться от импорта российских нефти и газа.

Предлагаются также санкции против физических лиц. В частности, упоминается заморозка активов "олигархов, близких к властям России", и аннулирование их виз. Все эти меры рекомендуется принять в случае, если "наращивание военного присутствия перерастет во вторжение на Украину со стороны России". Проект резолюции опубликован на сайте Европарламента.

Рассмотреть возможность отключения России от SWIFT призвал на днях парламентариев глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он считает, что такая мера могла бы войти в новый пакет антироссийских санкций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в стране существует база для создания аналога SWIFT. По словам Лаврова, надо иметь гарантию от ущерба, который в теории может быть нанесен "партнерами".

Проект резолюции ЕП уже прокомментировали в Совете Федерации России. Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что этот документ, во-первых, не имеет юридической силы. А во-вторых, он направлен против интересов самих европейцев.

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