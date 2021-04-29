ФСБ задержала более десятка сторонников украинских радикалов в городах России

Неонацисты готовили подрывы административных зданий

В девяти российских городах задержаны 16 сторонников украинского неонацистского сообщества "М.К.У". В активе группировки - пропаганда экстремизма, подготовка подрывов административных зданий, вооруженные нападения на граждан, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

"В Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", — говорится в сообщении ЦОС.

У задержанных изъято холодное оружие, данные о совершенных и планируемых преступлениях, экстремистская атрибутика. Обнаружены также видеоотчеты о насильственных акциях, которые отправлялись главарю группировки Егору Краснову.

Главарь, по данным ЦОС, координировал деятельность боевиков из Украины. В группы постоянно вовлекали новых членов: для начала им предлагали нанести на стены зданий экстремистские надписи, следующим заданием было избиение бездомного. Затем следовали более серьезное испытание: как рассказали сами задержанные, это вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, поджоги и подрывы правительственных зданий.

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