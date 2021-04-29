Общепит в Москве на майских каникулах будет работать в обычном режиме

Тем не менее, нужно соблюдать меры предосторожности

Магазины и заведения общественного питания на майских "каникулах" будут работать в обычном режиме. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Ограничений на работу общепита и торговли вводить не планируется, предприниматели сами определяют свой график работы в эти майские нерабочие и праздничные дни. Многие из них говорят о возможном наплыве посетителей в торговых центрах и кафе, на летних верандах", - сказал Немерюк, призвав горожан внимательно относиться к соблюдению антикоронавирусных мер.

Он добавил, что решения о снятии или введении ограничений в Москве принимаются в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об это пишет ТАСС.

Ранее Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками нерабочими. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

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