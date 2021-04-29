В России коронавирусом заболели еще 9284 человека

Вылечились 8442 человека

В России за минувшие сутки выявили 9284 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3215. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 716 человек, в Подмосковье - 632.

Выздоровели за сутки 8442 человека. Скончались 364 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4796557 человек. Вылечились 4419540, умер 109731 заболевший.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 128,8 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 504832 человека.

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