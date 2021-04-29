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Чехия прекратила изучение российской вакцины "Спутник V"

11:03
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Ранее фармрегулятор допустил использование препарата без одобрения ЕС

Изучение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Чехии приостановлено. Клинические испытания препарата еще не начинались, сообщила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.

 "К нам не поступала просьба провести клинические испытания", — заявила Сторова.

Ведомство Сторовой в феврале допустило использование "Спутника V" без одобрения Евросоюза. Отмечалось, что разрешение на использование российской вакцины может дать министерство здравоохранения Чехии.

Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что полностью доверяет вакцине "Спутник V" и готов в будущем привиться ею, если это потребуется. Президента поддержал и премьер-министр страны Андрей Бабиш, напоминают "Известия".

На прошлой неделе Прага выслала 18 российских дипломатов. Поводом стала предполагаемая причастность России к взрывам на военных складах в Чехии в 2014 году. Москва ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства.

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