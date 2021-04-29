В Москве подвели итоги ежегодной культурной акции "Библионочь"

Она прошла с 24 по 25 апреля

Традиционную культурную акцию "Библионочь", которая прошла с 24 на 25 апреля, поддержали более 70 культурных площадок Москвы. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, трансляции всех московских мероприятий акции набрали более 200 тысяч просмотров. Программа была посвящена 60-летию первого в истории полета человека в космос и Году науки и технологий в России.

Акция проводилась на пяти основных онлайн-площадках, на каждой из которых была своя тематическая программа.

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