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В Москве подвели итоги ежегодной культурной акции "Библионочь"

11:00
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Она прошла с 24 по 25 апреля

Традиционную культурную акцию "Библионочь", которая прошла с 24 на 25 апреля, поддержали более 70 культурных площадок Москвы. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, трансляции всех московских мероприятий акции набрали более 200 тысяч просмотров. Программа была посвящена 60-летию первого в истории полета человека в космос и Году науки и технологий в России.

Акция проводилась на пяти основных онлайн-площадках, на каждой из которых была своя тематическая программа.

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