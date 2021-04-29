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Объявлена дата начала приемной кампании в вузах России

11:26
  • четверг
  • 29 апреля 2021

В Минобрнауки намерены использовать и удаленную подачу документов

Приемная кампания в российских вузах пройдет более спокойно, чем в прошлом году, рассчитывают в Минобрнауки. Как сообщил глава ведомства Валерий Фальков, документы у абитуриентов начнут принимать 20 июня.
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"Прием документов в вузы начнется 20 июня, вторая дата такая значимая - это 29 июля, когда закончится прием документов, и 17 августа - это уже окончательные все процедуры, связанные с зачислением в вузы", - заявил министр.

Фальков отметил, что эпидемиологическая обстановка в стране стабилизировалась , так что приемная кампания будет проходить в более спокойном режиме. В то же время, примененные в прошлом году наработки будут использованы. В частности, документы на поступление в вуз можно будет подать удаленно, передает РИА Новости.

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