Пункты вакцинации в Подмосковье примут пациентов в майские праздники

Можно записаться и на прием к врачу

Поликлиники в Московской области в период с 1 по 10 мая будут работать по особому графику. А расположенные в медучреждениях пункты вакцинации от коронавируса открыты ежедневно, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"Наши поликлиники готовы оказать медицинскую помощь тем, кто в эти дни за ней обратится - придет на прием к врачу или захочет пройти вакцинацию от COVID-19", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

Пациентов будут принимать по утвержденному графику. Амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая помощь взрослому населению, будет работать 4, 5, 6, 7 мая - с 08:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая - с 08:00 до 16:00. Отделения неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 08:00 до 23:00. А желающие пройти вакцинацию от коронавируса могут это сделать в любой из дней с 1 по 10 мая, передает ТАСС.

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