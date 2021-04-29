Раскрыты подробности задержания украинских радикалов в России

Спецоперация прошла во множестве городов

ФСБ России задержала 16 сторонников радикального украинского сообщества, которые планировали массовые убийства сразу в нескольких городах нашей страны. География спецоперации поражает масштабами: Тамбов, Анапа, Иркутск, Чита, Тюмень - далеко не полный список, и это уже не первый случай за последнее время.

Такие задержания прошли в более чем десяти регионах России. Москва, Ярославль, Краснодарский край, Сибирь, Забайкалье. Задержанные - участники так называемой группировки "М.К.У". Это аббревиатура. Расшифровывается как "Маньяки, культ убийств".

Про Егора Краснова известно, что он из Днепра. Прозвища Маньяк и Псих. И на Украине он также попадал в поле зрения местных правоохранительных органов. Украинские СМИ рассказывают историю о 19-летнем молодом человеке, который в начале 2020 совершил ряд нападений на бездомных, лиц неславянской внешности и просто случайных прохожих. Всё снималось на видео и распространялось в интернете.

Чем закончилось уголовное дело в отношении Краснова на Украине - до сих пор неизвестно. Но та самая "М.К.У" функционировать продолжает, привлекая в свои ряды сторонников. Зачастую достаточно юного возраста.

На территории России ФСБ уже проводило ряд аналогичных спецопераций. Так, в марте сторонники "М.К.У" были задержаны в Геленджике и Ярославле. Изъято множество литературы откровенного нацистского толка. В феврале аналогичную ячейку "М.К.У" накрыли в Воронеже.

"Их действия квалифицируются по статьям уголовного кодекса предусматривающие ответственность за подстрекательство к убийству; приготовление к теракту; покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, гражданин Украины Егор Краснов, являясь организатором указанного сообщества, посредством переписки в социальных сетях склонил гражданина России Алексея Нарзяева к совершению двух убийств по экстремистским мотивам", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Алексей Нарзяев также был задержан и уже предстал перед судом. Из-за психического заболевания отправлен на принудительное лечение. С маньяком Красновым познакомился в социальных сетях. Общий язык нашли на фоне поклонения идеологии нацизма.

Задержанные сейчас участники, как по учебнику, повторяют свои задачи и цели: продвигать идеи неонацизма максимально жёстко - нападениями и убийствами. Спецслужбам, правда, удаётся работать на опережение, не допуская жертв.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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