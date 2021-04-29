ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве обсудили диспансеризацию маломобильных граждан

14:51
  • четверг
  • 29 апреля 2021

В дискуссии приняли участие активисты движения "Москвичи москвичам"

Как помочь сохранить здоровье? Активисты движения "Москвичи москвичам" в четверг в одной из столичных больниц обсудили реализацию проекта диспансеризации маломобильных граждан.

В рамках программы те, кому необходима поддержка, в сопровождении соцработника посещают врачей. На первичном приёме они проводят около пяти часов - специалисты уделяют им полное внимание. После чего пациенты получают дальнейшие указания для более детального обследования, сообщает "ТВ Центр".

"Московский стандарт здравоохранения - это очень важно, потому что, когда человек приезжает, привозят его в больницу - вот даже сейчас - небольшое есть смятение "а как обратно?" - и обратно также. И это главное. Они здесь спокойно пройдут свой курс вхождения уже в активную жизнь", - рассказала куратор движения "Москвичи москвичам" Ирина Белых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Инвалид в поликлинике
Инвалид в поликлинике
Пожилая пациентка
Пожилая пациентка
Больница
Больница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.