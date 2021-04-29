В Москве обсудили диспансеризацию маломобильных граждан

В дискуссии приняли участие активисты движения "Москвичи москвичам"

Как помочь сохранить здоровье? Активисты движения "Москвичи москвичам" в четверг в одной из столичных больниц обсудили реализацию проекта диспансеризации маломобильных граждан.

В рамках программы те, кому необходима поддержка, в сопровождении соцработника посещают врачей. На первичном приёме они проводят около пяти часов - специалисты уделяют им полное внимание. После чего пациенты получают дальнейшие указания для более детального обследования, сообщает "ТВ Центр".

"Московский стандарт здравоохранения - это очень важно, потому что, когда человек приезжает, привозят его в больницу - вот даже сейчас - небольшое есть смятение "а как обратно?" - и обратно также. И это главное. Они здесь спокойно пройдут свой курс вхождения уже в активную жизнь", - рассказала куратор движения "Москвичи москвичам" Ирина Белых.

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