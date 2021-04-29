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По всему миру проходит патриотическая акция "Диктант Победы"

14:49
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Победителей определят в конце июня

"Диктант Победы" пишут в четверг в России и по всему миру. Патриотическая акция, посвящённая памяти героев Великой Отечественной войны, проводится в третий раз.

И в этом году выходит на новый уровень: сотни тысяч людей - детей и взрослых - выразили желание проверить свои знания о событиях Второй мировой. Более 15 тысяч площадок организованы на территории 80 государств, в самых отдалённых регионах нашей страны и даже на борту Международной космической станции. Задания подготовлены на русском, английском и китайском языках, сообщает "ТВ Центр".

В Москве торжественный старт акции дали в Музее Победы на Поклонной горе. Победителей определят 24 июня. Причём, выпускники школ, которые "на отлично" справятся с заданием, получат преимущества при поступлении в вузы.

"Диктант Победы" – это не экзамен и не тест. Это возможность осознать своё место в системе исторических координат и ощутить свою сопричастность с одной из самых важных страниц отечественной истории. Сегодня здесь, на Поклонной горе, и на сотнях площадок в нашей стране и за рубежом собрались самые разные люди, чтобы отдать дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам – всему великому поколению победителей", - отметил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

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