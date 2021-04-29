С начала года по программе реновации в Москве ввели в эксплуатацию 15 домов

Используются самые современные технологии

В Москве по программе реновации с начала года ввели в эксплуатацию 15 новостроек общей площадью около 170 тысяч квадратных метров. Всего в современные комфортные квартиры с системой "умный дом" переедут почти шесть с половиной тысяч человек. Из числа возведённых по проекту зданий ещё одно поставлено на кадастровый учёт.

Дом на Туристской улице построен по индивидуальному проекту. Он заметно отличается от типовых многоэтажек вокруг. Наружная отделка - это современные вентилируемые фасады из светлых панелей с цветовыми вставками. Две секции - переменной этажности от 10 до 18 этажей - создают уютный двор. Ну а сами квартиры, здесь их 417, сдаются с улучшенной отделкой, отмечает "ТВ Центр".

"Сигнализация, телевидение, телефон, радио, интернет - все уже здесь. В каждой квартире есть холодные лоджии, квартиры сделаны с полной отделкой, с полным комплексом инженерных работ", - рассказал представитель подрядной организации Московского фонда реновации жилой застройки Илья Самарин.

"Умный дом", что называется. Автоматическая система видеонаблюдения и пожарной безопасности. А еще здесь удобно будет жить маломобильным людям: квартиры полностью адаптированы под них. Мамам с колясками тоже больше не придется испытывать трудности при выходе на прогулку. Вестибюль дома находится на одном уровне с землей, без порогов. В этой современной многоэтажке - автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов.

"Мы все жилые дома в рамках программы реновации строим по стандартам реновации с применением новых технологий - энергосберегающих, которые в процессе эксплуатации будут удобны как для эксплуатирующих организаций, так и, конечно же, для жильцов, чтобы сэкономить на коммунальных услугах", - отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На подземном уровне разместился паркинг. Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Здесь построили детские и спортивные площадки.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram