Стартовал финал конкурса "Мой первый бизнес"

Он проходит в дистанционном формате
Стартовал финал международного конкурса "Мой первый бизнес", организованного президентской платформой "Россия - страна возможностей".
Испытания проходят в дистанционном формате. 20 лучших участников из школьных и студенческих команд представят свои проекты в сфере услуг, экологии, инновационных технологий и безопасности.
В четверг будут подведены итоги социального и коммерческого направлений. Победители получат денежное вознаграждение, ценные призы и возможность пройти дополнительное обучение, отмечает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram