Стартовал финал конкурса "Мой первый бизнес"

Он проходит в дистанционном формате

Стартовал финал международного конкурса "Мой первый бизнес", организованного президентской платформой "Россия - страна возможностей".

Испытания проходят в дистанционном формате. 20 лучших участников из школьных и студенческих команд представят свои проекты в сфере услуг, экологии, инновационных технологий и безопасности.

В четверг будут подведены итоги социального и коммерческого направлений. Победители получат денежное вознаграждение, ценные призы и возможность пройти дополнительное обучение, отмечает "ТВ Центр".

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