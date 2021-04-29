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Мишустин отметил растущий интерес к евразийской интеграции

22:18
  • четверг
  • 29 апреля 2021

В Казани в четверг начал работу Евразийский межправительственный совет

В Казани начал работу Евразийский межправительственный совет. Кроме постоянных членов - России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии - в столицу Татарстана в качестве наблюдателей прибыли представители Кубы, Молдавии и Узбекистана. Как гости присутствуют главы правительств Таджикистана и Туркменистана.

Открывая заседание совета в узком составе, российский премьер-министр Михаил Мишустин отметил растущий интерес к евразийской интеграции, передает "ТВ Центр".

"Наша встреча подтверждает еще раз растущий интерес к евразийской интеграции. Повестка нашего заседания содержит ряд важных вопросов, которые определяют основные направления нашей работы в промышленности, в сельском хозяйстве и во многих других отраслях. Убежден, что решения, которые будут приняты на заседании, придадут новый импульс нашей интеграции в Евразийском экономическом союзе", - сказал Мишустин.

Премьер провел ряд двусторонних встреч с участниками заседания Евразийского межправительственного совета. Вопросы экономического сотрудничества и взаимопомощи он обсудил с исполняющим обязанности председателя правительства Армении Николом Пашиняном. Об экономическом развитии и взаимном товарообороте Михаил Мишустин говорил также с премьерами Таджикистана, Казахстана и Узбекистана, глава правительства которого, Абдулла Арипов, обратился к Мишустину с просьбой увеличить поставки вакцины "Спутник V" в республику.

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