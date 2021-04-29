В Москве изменилась технология работы некоторых пунктов вакцинации

Место введения второго компонента прививки можно будет выбрать самостоятельно

Работу 15 выездных бригад вакцинации от коронавируса продлили в Новой Москве из-за большого спроса. Помимо местных жителей, прививку там смогут сделать и те, кто собирается провести майские праздники на даче.

Кроме того, с сегодняшнего дня изменилась технология работы некоторых пунктов вакцинации. Теперь после первой прививки можно будет выбрать место введения второго компонента. Это может быть любой пункт вакцинации на базе одной из сотни городских поликлиник, сообщает "ТВ Центр".

Пока такая возможность есть в 11 торговых центрах, в том числе и в тех, которые открылись сегодня. Это супермаркет "Ашан Алтуфьево", "Атак Шоссе Энтузиастов", торговый центр "Европолис" и "Леруа Мерлен" в торговом центре Косино.

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