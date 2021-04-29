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Где узнать график отключения горячей воды

15:03
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Это можно сделать на портале mos.ru

В Москве сразу после майских праздников в жилых домах начнут отключать горячую воду. Плановая профилактика стартует с 11 числа.

Узнать, когда именно в вашем доме пройдут работы, можно на портале mos.ru Для этого в графе надо ввести свой адрес. Информационный сервис заработал и в мобильном приложении "Моя Москва". Там даже можно поставить себе уведомление. График доступен и на сайте МОЭК.

Тот, кто не знаком с компьютером, может просто позвонить на голосовой помощник единой справочной службы, в единый диспетчерский центр или на горячую линию где принимают показания приборов учета потребления воды. Профилактика, как и в прошлые годы, не превысит 10 дней.

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