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Без права на ошибку: видео суровых будней "лесного спецназа"

15:17
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Им приходится жить и работать в сложных условиях

С 1 мая экипажи Московского авиационного центра начнут мониторинг пожароопасных участков во всем столичном регионе. Каждый день вертолеты будут облетать леса и поля в поисках очагов возгорания. В случае обнаружения на место немедленно выедет пожарно-спасательный отряд. В то же время авиабригады приступят к тушению с воздуха. Но если до места ЧП добраться сложно, а огненная стихия становится неуправляемой, на помощь московским коллегам придет специальный "лесной спецназ".

Россияне смогут сообщать о пожарах через приложение МЧС
С 1 мая вертолеты МАЦ начнут мониторинг пожароопасной обстановки в Москве

Когда вертолет не может приземлиться или огонь угрожает людям, пожарных на лебедках забрасывают в горящие леса. В самые труднодоступные места – парашютом. В отряде восемь человек, с собой – минимальный набор для работы и выживания.

В России свыше миллиарда гектаров леса. Это больше площади Канады, второй по размерам страны в мире. Возгорания, как правило, возникают в удаленных районах. И, прежде всего, их надо обнаружить. Полная карта пожаров попадает в диспетчерский центр.

"К нам поступают данные как от наземных служб, так и от авиационных. Одномоментно по всей стране 21 воздушное судно обеспечивает постоянный мониторинг лесопожарной обстановки", - сообщила начальник оперативно-диспетчерского центра ФБУ "Авиалесоохрана" Татьяна Ярошевская.

В нашей стране тушение природных пожаров – это прерогатива регионов. Но если огненная стихия становится неуправляемой, и на местах справиться не могут, на помощь отправляют "лесной спецназ".

"Если говорить о спецназе, резерве быстрого реагирования, то это порядка 800 человек. Группа парашютистов, которая высаживается на тушение пожара, тушит его оперативно, прилетает вертолет, забирает, и они опять готовы к тушению другого лесного пожара", - рассказал заместитель начальника центральной авиабазы ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Ковалев.  

И так с весны до осени. Десантники колесят по стране, и могут месяцами не возвращаться в столицу. В палатке, без душа, электричества и интернета. Этот суровый быт подходит только тем, кто по-настоящему любит свое дело. На первое время получают паек. Если работа в одном месте затягивается, продукты будут доставляют туда вертолетом.

Пожарные работают на таборе по очереди. С него, как говорится, первое, второе и компот. Причем, специальных поварских курсов десантники не заканчивали . Но готовить умеют все – жизнь заставляет.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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