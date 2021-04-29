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В Северном Тушине в аптеке незаконно продавали сильнодействующие лекарства

15:07
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Как проходил сбыт?

Сотни капсул и ни одного рецепта. В Северном Тушине полицейские обнаружили аптеку, в которой незаконно реализовывали сильнодействующие лекарства, сообщает "ТВ Центр".

Сначала с поличным задержали двух сотрудниц. Они без каких-либо документов продали препарат "Лирика". В его состав входит вещество, которое в определенных дозах оказывает мощный наркотический эффект.

Закупкой занимался 52-летний руководитель аптеки. Лекарство фасовали дома по чайным пакетикам и продавали только проверенным клиентам.

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