В Северном Тушине в аптеке незаконно продавали сильнодействующие лекарства

Как проходил сбыт?
Сотни капсул и ни одного рецепта. В Северном Тушине полицейские обнаружили аптеку, в которой незаконно реализовывали сильнодействующие лекарства, сообщает "ТВ Центр".
Сначала с поличным задержали двух сотрудниц. Они без каких-либо документов продали препарат "Лирика". В его состав входит вещество, которое в определенных дозах оказывает мощный наркотический эффект.
Закупкой занимался 52-летний руководитель аптеки. Лекарство фасовали дома по чайным пакетикам и продавали только проверенным клиентам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram