В травматологии ГКБ №13 пациенту восстановили ногу после аварии

Столичные хирурги вернули ему возможность снова жить активно

Врачи 13-й городской больницы провели сложнейшую операцию и поставили пациента на ноги - в прямом смысле слова. Мужчина получил тяжёлую травму ноги, речь даже шла об ампутации.

Когда Сергею было 25 лет, он попал в аварию, в результате которой получил тяжёлую травму голени – мышцы перестали работать, а стопа потеряла чувствительность и сильно деформировалась.

Практически сразу после аварии, ещё в 2008-м году, Сергею предложили выход – ампутация. От такого предложения пациент, естественно, отказался.

"Мышцы умерли, и они не могли двигать голеностопный сустав, нервы так же не работали. Соответственно, мышечная ткань заменилась полностью рубцом, укоротилась, и это, как раз-таки, и привело к этой деформации. Именно поэтому Сергею изначально предлагали ампутацию, потому что врачи не видели возможности восстановления стопы. При этом был очень высокий риск нагноения и других осложнений", - рассказал врач-травматолог ГКБ №13 Антон Семинистый.

В течение нескольких лет пациент безуспешно обращался в разные медицинские центры, но нигде врачи не брались за лечение. Сложность операции состоит в том, что мягкие ткани плохо заживали. Важна были аккуратная хирургическая техника и правильная методика фиксации. И тем, и другим теперь владеют травматологи городской клинической больницы №13.

"Чтобы восстановить опороспособность, необходимо убрать остатки хряща, вывести конечность в правильное положение, зафиксировать имплантатами, и добиться сращения. Таким образом, получаем опороспособную стопу, и пациент сможет нагружать эту ногу и ходить", - отметил заведующий травматологическим отделением №1 городской клинической больницы №13 Андрей Миронов.

То есть, сустав замкнули, пожертвовав его подвижностью, сейчас это - единственный выход. Но такая альтернатива вполне радужная, в сравнении с ампутацией.

В Первой травматологии 13-й больницы в год проводят около 300-400 операций по восстановлению различной сложности. Лечение Сергея проходило в два этапа – после первого он уже смог наступать на ногу с полным весом, а через два месяца полностью восстановили анатомию среднего отдела стопы. Благодаря профессионализму врачей Сергей теперь может не только ходить, но и танцевать.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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