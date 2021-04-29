Из-за подготовки к параду Победы в Москве ограничат движение на ряде улиц

Улицы будут перекрыты до окончания репетиции

В четверг в Москве пройдет первая ночная тренировка Парада Победы. В ней примут участие более 12 тысяч военнослужащих и 190 единиц техники, передает "ТВ Центр".

В связи с этим в городе вновь будут ограничения движения транспорта, причём, не только в центре. Так, с половины шестого вечера на западе столицы начнут перекрывать улицы для прохождения военной колонны, которая поедет с временной площадки на улице Нижние Мнёвники и до Садового кольца. Само кольцо перекроют от Новинского бульвара до Садовой-Каретной улицы.

Закроют Тверскую улицу от Тверского бульвара до Моховой, Моховую - начиная от Воздвиженки и дальше до Китайгородского проезда. Нельзя будет попасть и на набережные вблизи Кремля, а еще мосты - Чугунный, Большой и Малый Москворецкий.

Повторно закрывать дороги начнут с 10 вечера по мере возвращения колонны к месту дислокации.

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