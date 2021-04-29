Папуанские пингвины строят гнезда в Московском зоопарке (видео)

Это весьма трудоемкий процесс

Жизнь бурлит у папуанских пингвинов в Московском зоопарке - они активно строят гнёзда. Материал - галька, которую птицам принесли в вольер заранее.

Пингвины берут по камешку и в клюве перетаскивают к насесту. Дело трудоёмкое и долгое. К тому же, пока хозяин гнезда отлучается за стройматералом, собратья запросто могут растащить его имущество. А это повод для драки!

Впрочем, камни нередко служат ещё и подарком - самец вполне может преподнести его симпатичной соседке!

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