ФАС выясняет причины роста цен на недвижимость

Проверкой занялись территориальные органы службы

Федеральная антимонопольная служба проверяет, насколько обосновано повышение цен на недвижимость в России – в том числк на первичном рынке жилья. Итоги проверки предоставят территориальные органы ФАС до 11 мая, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.

"В связи с продолжающимся ростом цен на жилье в этом году 20 апреля в территориальные управления ФАС России направлено поручение о проведении проверки обоснованности цен, сложившихся на рынке - в том числе на первичном рынке жилья. Указанное поручение прошу исполнить до 11 мая", - заявил Шаскольский на итоговой коллегии службы.

По данным ФАС, за последние месяцы цены на недвижимость в среднем по России выросли на 12%, а в некоторых регионах - на 30%. Шаскольский отметил, что масштабная проверка в отношении большого количества компаний идет во всех российских регионах. Главные причины роста цен ведомству уже понятны, передает ТАСС.

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