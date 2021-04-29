Кремль отказался терпеть выходки Чехии и других стран

Москва уже "четко это демонстрирует"

Россия не будет терпеть действия Чехии и присоединившейся к ней Болгарии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем", - сказал Песков в эфире Первого канала.

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Позднее Прага выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.

Накануне Болгария заявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам на заводах и военных складах в стране в 2011, 2015 и 2020 годах. В ответ глава МИД Сергей Лавров сыронизировал, что такими темпами Россию могут обвинить в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году.

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