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Регионы России получат в мае 1,5 миллиона доз "Эпиваккороны"

13:02
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Препарат распределят по заявкам

Вакцину от коронавируса "Эпиваккорона" разработки новосибирского научного центра "Вектор" будут распределять по заявкам. В регионы России в мае отправят  еще около 1,5 миллиона доз, сообщил замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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"Масштабирование производства идет такими темпами, что в мае два промышленных партнера института "Вектор" гарантируют нам поступление 1,5 миллиона доз вакцины, которая будет по стране распространяться по заявкам", - заявил Горелов.

"Эпиваккорона" стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Минздрав выдал документы 14 октября 2020 года. Через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей, передает ТАСС.

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