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В России проходит экоквест "Вода.Онлайн"

13:23
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Принять участие в нем могут студенты вузов

В России стартовал экологический квест для студентов "Вода.Онлайн", посвященный вопросам бережного отношения к водным ресурсам. Он проводится уже во второй раз.

Цель проекта - экологическое просвещение молодого поколения по вопросам бережного отношения к водным ресурсам и популяризация знаний о водохозяйственном комплексе России и роли водных ресурсов в жизни страны и ее жителей.

Принять участие в квесте могут российские студенты в возрасте от 15 до 30 лет. Проходит квест до 30 мая. Подать заявку на участие можно на официальном сайте.

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