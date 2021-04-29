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Мирослава Карпович показала кольцо на безымянном пальце

14:04
  • четверг
  • 29 апреля 2021

Актриса раззадорила поклонников

Актриса Мирослава Карпович похвасталась в Сети новым ювелирным украшением – кольцом с бриллиантом, которое поклонники звезды приняли за помолвочное.
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Подписчиков в Instagram смутило, что возлюбленная Павла Прилучного надела украшение на безымянный палец. Многие предположили, что таким образом актриса решила намекнуть на скорое замужество.

Слухи о тайном романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного появились прошлой весной – тогда приближенные актера рассказали, что причиной развода Прилучного и Муцениеце стала звезда "Папиных дочек".

Ранее Мирослава Карпович призналась, что в студенческие годы даже не могла себя представить в отношениях с кем-то из коллег. "Это мужчины, которые щипают себе брови, смотрят на свои кубики пресса", - заявила девушка.

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